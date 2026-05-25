Планируются открытия аналогичных пунктов в других районах области.

Государственный аптечный пункт Центра закупок товаров, работ и услуг Минздрава региона начал работу в здании детской поликлиники Муромской районной больницы.Основная задача нового пункта — обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарствами.Препараты выдаются строго по рецептам и в рамках действующих мер соцподдержки.В пункте работают квалифицированные специалисты, готовые помочь с оформлением документов и проконсультировать по подбору лекарств.Замгубернатора Владимир Куимов подчеркнул, что по поручению губернатора Александра Авдеева сделан важный шаг в развитии доступной лекарственной помощи для тех, кто имеет право на льготы. Он поблагодарил команду, участвовавшую в запуске проекта, и сообщил о планах открыть аналогичные пункты в других районах области.