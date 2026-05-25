Цель — чистая и безопасная территория для всех жителей области.

На оперативном совещании правительства обсудили ход борьбы с борщевиком Сосновского.С 2019 по 2025 годы обработали около 7000 га зараженных земель. В 2025 году бюджет увеличили на 22 млн руб., благодаря чему внесли гербициды на 2762,5 га при плане 1588,9 га. В 2026 году выделено 21 млн руб., это позволит обработать не менее 775,6 га. Средства муниципалитетам перечисляют по факту выполненных работ.Особое внимание уделяют полосам отвода областных и межмуниципальных дорог: заражение сократилось с 629,4 га в 2025 до 600,9 га в 2026. Обработку проводят дважды за сезон с современной техникой. Первый этап завершится к 1 июня, второй стартует в августе.Для устойчивого удаления борщевика необходима обработка минимум три года, иначе растения дают множество семян. Частные участки пока не полностью охвачены: поручено в течение двух месяцев согласовать действия с товаропроизводителями и активнее применять санкции к заброшенным землям по КоАП РФ.