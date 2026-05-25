300 атлетов поборются за место в сборной.

26 мая на стадионе «Суздаль Арена» стартует чемпионат России по греко-римской борьбе «Мемориал Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова».Принять участие в состязании и побороться за трофеи, а также за места в главной национальной команде во Владимирскую область приедут свыше 300 сильнейших спортсменов из 60 регионов страны.Квалификационные и отборочные встречи 26 мая начнутся с 10:00, тогда как торжественная церемония открытия запланирована на 18:00.Финальные поединки и церемонии награждения проведут в среду и четверг: 27 мая с 19:00, а 28 мая — с 13:00.Следить за поединками возможно и в режиме реального времени: прямые включения организуют в сообществе Федерации спортивной борьбы России.Спортивная борьба во Владимирской области признана базовой дисциплиной, которой занимаются более 8800 местных жителей.Этот вид спорта культивируется в 12 муниципалитетах Флагманом региона выступает спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе.Ее филиалы при поддержке государственной программы «Спорт России» функционируют в 6 муниципальных образованиях.Начиная с 2025 года в области внедряют проект «Выбор сильных», цель которого — сделать занятия спортом доступнее и безопаснее, а также побудить молодежь к физическому развитию и здоровому образу жизни.Для выполнения этих задач партия «Единая Россия» объединила усилия с тремя профильными федерациями единоборств: Всероссийской федерацией самбо, Федерацией дзюдо России и Федерацией спортивной борьбы России.