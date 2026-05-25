Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 45‑летнего жителя Владимира по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.По версии следствия, 13 декабря прошлого года мужчина распивал спиртное в квартире, где жил с бывшей женой. В разговоре она пожаловалась на мать обвиняемого, и между ними возник конфликт.Мужчина пришел к 77‑летней матери, стал предъявлять претензии. После ее отрицаний он нанес множество ударов кулаками по голове.Пенсионерка выбежала из квартиры, но вернулась. Сын схватил ее за волосы, уронил на пол и ударил ногами в грудную клетку. После того как женщина потеряла сознание, он ушел.Соседка, услышав крики, вызвала скорую помощь.