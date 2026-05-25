Ассоциация «Совет муниципальных образований Владимирской области» организовала торжественное мероприятие для сотрудников Владимирского управления территориального развития. Об этом на своей рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Сотрудники Владимирского управления территориального развития решают проблемы, возникающие у жителей областной столицы, выслушивают предложения и инициативы горожан, контролируют благоустройство и соблюдение чистоты в подъездах домов и на дворовых территориях. Без преувеличения можно сказать, что эти люди являются самой близкой к народу властью.Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — основа гражданского общества и залог комфортной жизни людей. Во Владимире на данном поприще трудятся более 40 человек, и некоторые из них более 30 лет посвятили служению землякам.«Самым активным и заботливым работникам ТОС Октябрьского района столицы региона вручил Благодарственные письма за профессионализм, ответственное отношение к делу, умение решать самые сложные вопросы жителей микрорайонов. Среди них исполняющий обязанности главы Октябрьского района Сергей Пупанов, главные специалисты территориального отдела по Октябрьскому району Ирина Лябина, Вера Коёкина, Марина Тянунова», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.