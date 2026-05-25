Вход на мероприятия свободный.

Жителей и гостей города приглашают посетить два ярких спортивных мероприятия, которые состоятся в среду, 27 мая.В 10:00 на стадионе Лыбедь начнется открытая акция «Зарядка с чемпионом», где на площадке появятся звезды мирового бокса Марк Петровский и олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко.Для участников предусмотрены розыгрыши призов и автограф‑сессия с чемпионами.В 12:00 в центре Боголюбский стартует Кубок Александра Невского по боксу и кикбоксингу — зрителям обещают зрелищные поединки с участием сильнейших бойцов.Мероприятия организованы при поддержке Федерации бокса России, Министерства спорта Владимирской области, администрации города, Владимирской епархии и партнеров.