С 2010 года проект объединяет активную молодежь региона.

В минувшие выходные парк культуры и отдыха «Добросельский» стал центром молодежной энергии, драйва и творчества. На его территории развернулось яркое событие, собравшее любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта.Областной фестиваль «Короли улиц» объединил свыше ста участников, которые показали свои навыки в четырех направлениях: роллер-спорт, трюковой самокат, капоэйра и брейкданс.Данный проект реализуется с 2010 года и за это время помог многим молодым людям найти друзей по интересам, а также привлек их к здоровому образу жизни.На церемонии открытия участников приветствовали депутат Законодательного Собрания области Александр Цыганский и министр молодежной политики региона Елена Янина. Гости отметили, что фестиваль «Короли улиц» давно перерос формат рядового спортивного состязания и превратился в мощное молодежное течение, которое поддерживает смелых, талантливых и целеустремленных ребят.Организаторами фестиваля выступили Министерство молодежной политики Владимирской области, АНО «Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области», а также Владимирская региональная общественная спортивная организация «Федерация роллер спорта и скейтбординга». Партнером мероприятия стал Центр спорта, творчества и саморазвития «Зебра».