На заседании Совета народных депутатов ключевым вопросом стал выбор главы города.Губернатор предложил три кандидатуры: Сергей Волков (ЕР), Сергей Корнишов (ЛДПР) и Алексей Метелкин (выдвинут Ассоциацией «Совет муниципальных образований Владимирской области»).По результатам голосования главой города избран Сергей Волков.Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 2025 год и внесли изменения в бюджет на 2026 год с планом на 2027–2028 годы.Школе №40 рекомендовано присвоить имя Героя России Даниила Юрьева. Предложение первого зама администрации Дениса Егорова поддержано.Александру Столетову присвоено звание почетного гражданина города.Обсуждались также ключевые направления развития, в том числе реализация наказов жителей.