До конца мая в регионе каждый день прогнозируют осадки.

Похолодание во Владимирской области начнется в начале следующей недели и продлится до конца мая, следует из сводок Gismeteo.Каждый день до конца месяца прогнозируют дожди. Особенно интенсивные осадки ожидаются 25 и 26 мая.Днем термометры опустятся до примерно +10 градусов — такой уровень ожидается 29 мая, а ночью температура снизится до около +7.В мае Владимирская область уже трижды обновляла температурные рекорды. 20 мая оказался самым теплым днем.