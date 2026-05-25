За неделю во Владимирской области зарегистрировано 38 ДТП: 8 погибших и 44 пострадавших разной степени тяжести.Полицейские оформили 346 происшествий с материальным ущербом.Госавтоинспекция выявила 79 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования.Региональная ГИБДД просит водителей соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам — переходить проезжую часть только по переходу и на разрешающий сигнал, убедившись, что транспорт остановился. В темное время и при непогоде использовать световозвращающие элементы.