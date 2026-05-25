Жители Владимирской области принесли в банки почти 700 тысяч монет на общую сумму порядка 2,6 млн рублей, сообщила пресс-служба Банка России 25 мая.Вес сданной мелочи превысил 3 тонны. Номиналы монет варьировались от 1 копейки до 25 рублей.Чаще всего приносили десятирублевые монеты.На десятирублевые монеты пришлось 27% от общего количества — примерно 185 тысяч штук.Монеты по 10 копеек составили более 25% от сдачи, то есть около 175 тысяч штук.Рублевые монеты заняли почти 19% или около 135 тысяч единиц.Наименьшее количество пришло в виде 25-рублевых монет — всего 7 штук.В 2025 году в ходе двух «Монетных недель» в оборот вернули почти 1,5 млн монет на общую сумму 5,2 млн рублей.