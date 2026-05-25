Прокуратура Юрьев‑Польского района проверила соблюдение законодательства о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.В ходе проверки выяснилось, что местная женщина, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, официально числилась самозанятой и в личном кабинете умышленно занизила ежемесячные доходы примерно в десять раз.Понимая, что реальные доходы семьи превышают допустимый порог и что сведения в налоговую являются ложными, в июле 2025 года она подала заявление на получение единого ежемесячного пособия при рождении и воспитании ребенка.По представленным данным пособие ей назначили, и за период с августа 2025 по февраль 2026 года из бюджета в рамках нацпроекта «Семья» было незаконно выплачено почти 120 тыс. рублей.Материалы проверки переданы прокурором в следственные органы. ОД ОМВД России по Юрьев‑Польскому району возбудил уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).