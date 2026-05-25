Мужчина использовал микронаушник и скрытую камеру при сдаче теории.

Во Владимирской области предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в попытке списать на экзамене с помощью спецтехники. Это третий похожий случай в регионе. Во всех делах технику покупали у одного поставщика.Дело расследовал следственный отдел Ленинского района. Обвиняемому 1979 года рождения инкриминируют ст. 138.1 УК РФ — незаконное приобретение спецсредств для негласного получения информации. В 2024 году он был лишен прав за вождение в состоянии опьянения, в 2025 году не смог сдать теорию и приобрел за 60 тыс. комплект с микронаушником, радиостанцией и скрытой камерой.На экзамене полиция заметила подозрительное поведение, прервала испытание и изъяла устройства. Подозреваемый признал вину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, но на практике за такие деяния люди ограничиваются штрафами. По аналогичным делам в апреле и мае уже назначали штрафы в 40 и 100 тыс. рублей, а предполагаемому поставщику в Колчугине выписан штраф 70 тыс., еще два дела готовятся к передаче в суд.