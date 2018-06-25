Сотрудники ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести Дворецкого Михаила Николаевича, 1958 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего без вести Дворецкого Михаила Николаевича, 1958 года рождения, жителя Московской области, который 21 июня 2018 года не вернулся в лечебное учреждение, расположенное на улице Садовники. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза сырые.Был одет: штаны синие хлопковые, темная спортивная кофта на молнии с белыми полосками на руках, на ногах сланцы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).