Известная своими пышными формами участница реалити-шоу Саша Черно станцевала на пилоне. Девушка двигалась под песню Ольги Бузовой Мне больше не больно.

Известнаясвоими пышными формами участница реалити-шоу Саша Черно станцевала на пилоне. Девушкадвигалась под песню Ольги Бузовой "Мне больше не больно".Борющаяся с лишним весом дерзкая брюнетка устроиластриптиз. Однако пользователи Сети сексуальных движений Саши не оценили,заявив, что такой эротический танец вызывает у них чувство брезгливости.Залезть на пилон у Черно покане получилось, и она ограничилась покачиваниями, поглаживаниями себя и томнымивзглядами в камеру. "Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеютвыглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно","Как это развидеть?", "Нет, не зря она переживала, что она, как кусок саларядом с шестом! Так и есть", – цитирует отзывы поклонников "Дома-2"Однако некоторыепользователи Сети Сашу все-таки поддержали. По их мнению, девушка заметнопохудела и имеет право собой гордиться. А танец на пилоне они расцениликак шутку. При этом, говоря о внешнем виде звезды "Дома-2", фолловеры раскритиковалиновую стрижку Черно – большую выбритую часть головы.Отметим, что тучнаяучастница телестройки любит эпатировать общественность. Не раз на своей страничкев Instagram она публиковала провокационные фото,собиравшие массу комментариев – в частности, в нижнем белье.