Известная
своими пышными формами участница реалити-шоу Саша Черно станцевала на пилоне. Девушка
двигалась под песню Ольги Бузовой Мне больше не больно.
Известная
своими пышными формами участница реалити-шоу Саша Черно станцевала на пилоне. Девушка
двигалась под песню Ольги Бузовой "Мне больше не больно".
Борющаяся с лишним весом дерзкая брюнетка устроила
стриптиз. Однако пользователи Сети сексуальных движений Саши не оценили,
заявив, что такой эротический танец вызывает у них чувство брезгливости.
Залезть на пилон у Черно пока
не получилось, и она ограничилась покачиваниями, поглаживаниями себя и томными
взглядами в камеру. "Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеют
выглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно",
"Как это развидеть?", "Нет, не зря она переживала, что она, как кусок сала
рядом с шестом! Так и есть", – цитирует отзывы поклонников "Дома-2"
.
Однако некоторые
пользователи Сети Сашу все-таки поддержали. По их мнению, девушка заметно
похудела и имеет право собой гордиться. А танец на пилоне они расценили
как шутку. При этом, говоря о внешнем виде звезды "Дома-2", фолловеры раскритиковали
новую стрижку Черно – большую выбритую часть головы.
Отметим, что тучная
участница телестройки любит эпатировать общественность. Не раз на своей страничке
в Instagram она публиковала провокационные фото,
собиравшие массу комментариев – в частности, в нижнем белье.