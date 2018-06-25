В Швеции более 3500 человек добровольно согласились встроить себе в руку крошечный RFID-чип (Radio Frequency Identification). Электроника, вживленная прямо под кожу, между большим и указательным пальцем, позволяет им открывать двери без ключей, ездить в общественном транспорте без билета, а также расплачиваться за покупки, используя ладонь в качестве бесконтактной кредитной карты.

В Швеции более 3500 человек добровольно согласились встроить себе в руку крошечный RFID-чип (Radio Frequency Identification). Электроника, вживленная прямо под кожу, между большим и указательным пальцем, позволяет им открывать двери без ключей, ездить в общественном транспорте без билета, а также расплачиваться за покупки, используя ладонь в качестве бесконтактной кредитной карты.Биохакинг — "модернизация" тела человека путем вживления электроники — набирает обороты в последние годы, однако модифицировать свой организм решаются немногие. Тому, что тысячи шведов решились на операцию, можно найти несколько объяснений.Во-первых, в Швеции сильны идеи трансгуманистов — течения, которое одобряет применение научно-технического прогресса (вплоть до полной замены органов) для улучшения человеческой природы, повышения качества жизни и избавления от недугов, связанных с различными заболеваниями.Во-вторых, влияние могли оказать общая открытость к внедрению новых технологий и структура национальной системы социального обеспечения, из-за которой шведы готовы охотнее делиться персональными данными, чем другие европейцы.Жителей Швеции активно чипируют с 2015 года. "Было забавно попробовать что-то новое и узнать, как это сможет облегчить жизнь в будущем", — цитирует AFP 28-летнюю шведку Ульрику Целинг. За последний год "умный" имплантат заменил ей кошелек, а также пропуск в фитнес-клуб.∎Людям улучшили память, вшив в мозг специальный чип читайте такжеБолее того, передает агентство, с лета прошлого года шведская ж/д компания SJ разрешает пассажирам оплачивать проезд, зачисляя средства прямо на микрочип. Факт оплаты проверяет кондуктор, сканируя руку.