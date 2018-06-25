Около 1,2 миллиона человек посетили петербургский праздник выпускников Алые паруса, прошедший в ночь на воскресенье.

На праздник выпускников "Алые паруса" пришли 1,2 миллиона человек.В ночь на воскресенье в центре Санкт-Петербурга встретить взрослую жизнь собрались более 45 тысяч выпускников.Для них пели Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу.Судно "Три короны" традиционно прошло под алыми парусами – это кульминационный момент шоу.В этому году празднику "Алые паруса" исполнилось 50 лет, передает ТАСС.