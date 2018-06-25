Шоу для выпускников Алые паруса в Петербурге возродил банк Россия. Кстати, это первый российский банк, попавший под санкции.

Школьных выпускников этого года поздравил президент России. Приветствие Путина опубликовано в соцсети "ВКонтакте". "Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди — смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные — способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях — действуйте! Приобретайте новые знания, дерзайте!" – отметил Владимир Путин.Шоу для выпускников "Алые паруса" в Петербурге возродил банк "Россия". Кстати, это первый российский банк, попавший под санкции. И, несмотря на все трудности санкционного режима, банк "Россия" свою поддержку "Алым парусам" даже увеличил. Да так, что сейчас событие признано самым ярким праздником Европы. В этом году "Алым парусам" — уже 50. Чарующая картина, напутствие в большую жизнь.Подготовительные работы на паруснике начинаются за три часа до начала движения. Как раз в это время стартует матч Германия — Швеция, но на шведском бриге Tre Kronor сейчас уж точно не до футбола.Процесс переодевания парусов (по-морскому — "вооружения") уже завершен. А выпускница Полина Шебшаевич еще только достает из шкафа приготовленное специально к этому дню платье — старалась подобрать, конечно, в тон парусам."Произведение Грина мне сестра читала, когда я еще была маленькой. Она во мне оставила светлые впечатления, я перечитала ее недавно, поэтому какой-то восторг, ожидание чуда. Я действительно чувствую себя Ассоль", — признается девушка.На бриге матросы взмывают на мачты. Они развязывают паруса. Ткань, как и в произведении Грина, долго не могли найти алого оттенка, шили на заказ, парусина чуть тоньше обычной.Последние штрихи к макияжу. Полину — так было все школьные годы -перед выходом причесывает бабушка. Она свой собственный выпускной помнит прекрасно: "Парусов не было, мы все равно ходили на Неву гуляли там по набережным. Эта традиция всю жизнь была в Санкт-Петербурге".Команда укладывает концы, то есть очень аккуратно скручивает веревки, из которых каждая важна: либо ведет к тому или иному углу паруса, либо вращает мачту. Все нужно делать очень быстро и аккуратно. Работают на паруснике без перчаток.Девятый раз шведский парусник Tre Kronor готовится выйти на рейд Петропавловской крепости под алыми парусами. На борту — интернациональная команда из 15 человек. Ей предстоит выполнить сложнейшую задачу.Справиться с парусником в узкой акватории Невы с ее переменчивой розой ветров должны совсем еще юные моряки из Дании, Швеции, России. Они сами не так давно закончили школу. Многие в Петербурге впервые, Грина читали не все, но все знают, почему паруса алые.И вот звучит команда "Все по местам!" Кстати, каждую команду члены экипажа громко дублируют, чтобы слышно было и на корме, и на носу.А на Дворцовой уже гремит концерт. 80 тысяч выпускников под речитатив Басты и нежные напевы Алсу прощаются со школой и встречают новую – взрослую – жизнь, в которой у них обязательно получится стать теми, кем мечтается сегодня.И вот она, кульминация праздника. Под музыку Глиэра и Дунаевского, под всполохи фейерверков на Неве появляется корабль под алыми парусами. На набережных зрители замирают в восхищении. Капитан виртуозно в такт музыке ведет корабль, изящно маневрируя в узкой акватории. Грандиозный спектакль, где своя партия у ветра, своя — у праздничных огней. А как декорации — атланты, колонны, дворцы. И все это для них, выпускников, которым повезло жить в Петербурге или посчастливилось оказаться здесь этой белой ночью.В 2018-м юные сердца трепещут от восторга так же, как и 50 лет назад, когда в Ленинграде впервые провели праздник "Алые паруса". Поставить на Неве спектакль по мотивам повести придумали во Дворце пионеров. Сполохи огней, залпы фейерверков и, конечно, галиот, на борту которого, провожая в трудовую жизнь новое поколение, играл оркестр.Праздник возродили в 2005-м при помощи банка "Россия". И больше традиция не прерывалась. Несмотря на сложности, кризисные времена, санкции, банк как поддерживал, так и поддерживает праздник. Это сказочное пророчество Александра Грина сбывается каждый год — на берегу собирается много народу, удивляясь и ахая. А сияющая громада алых парусов двигается, рассекая волны."Это путь к мечте, которая сбудется. Этот салют, это как будто сердце стучит. Это настоящий восторг и полная свобода чувств", — говорит Полина Шебшаевич.До взрослой жизни еще целая ночь, полная волшебства. Пока можно позволить себе быть беззаботными и просто наслаждаться удивительной красотой и неповторимостью момента.