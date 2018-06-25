ВТБ в Санкт-Петербурге увеличил до 1,75 млрд рублей кредитный лимит АО «Птицефабрика «РОСКАР». В рамках обновленного лимита банк предоставляет компании 1 млрд рублей на пять лет и восемь ..

ВТБ в Санкт-Петербурге увеличил до 1,75 млрд рублей кредитный лимит АО «Птицефабрика «РОСКАР». В рамках обновленного лимита банк предоставляет компании 1 млрд рублей на пять лет и восемь месяцев по программе поддержки агропромышленного комплекса, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ.Заемные средства направлены на финансирование строительства комбикормового цеха птицеводческого комплекса мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ сотрудничает с птицефабрикой «РОСКАР» уже 17 лет, осуществляя комплексное обслуживание предприятия. Компания постоянно инвестирует средства в реновацию для выпуска высококачественной продукции, модернизирует производство, внедряет современные технологии. Мы рады, что новый проект, реализуемый по программе льготного кредитования агропромышленного комплекса, будет содействовать дальнейшему развитию птицефабрики и повышению качества производимой продукции».Генеральный директор АО «Птицефабрика «РОСКАР» Валерий Горячев прокомментировал: «Годы успешного сотрудничества доказали его эффективность – при поддержке ВТБ реализовано много совместных проектов. Мы очень внимательно относимся к производственным процессам, и очередной договор с ВТБ позволит нам продолжать работу по постоянной модернизации производственных мощностей, а льготное кредитование обеспечит большую доступность финансирования».