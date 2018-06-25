Николай Басков отметился на шоу Андрея Малахова. Он намекнул на то, что знает имя тайного ухажера Ольги Бузовой.

Николай Басков отметился на шоу Андрея Малахова. Он намекнул на то, что знает имя тайного ухажера Ольги Бузовой.На днях в передаче "Привет, Андрей!" разбирался оглушительный успех песни и видео Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Среди гостей, помимо. собственно, самого поп-короля, оказались Кристина Орбакайте, Марина Федункив, отец Филиппа Бедрос Киркоров, Олеся Судзиловская, Николай Басков и многие другие.Разумеется, посетила съемки и Ольга Бузова, снявшаяся в ролике в образе кассирши в продуктовом магазине. Едва телебрюнетка села за стол рядом с Филиппом Киркоровым, как Андрей Малахов начал отпускать недвусмысленные шутки, намекая на то, что у поп-короля и поющей ведущей весьма близкие отношения.В какой-то момент Николай Басков не выдержал и заявил: "У меня есть телефон одного товарища, он будет недоволен!" В студии немедленно образовалась пауза. "Золотой голос России" стойко выдержал это молчание, после чего Филипп нашелся с вопросом: "Ты что, знаешь что-то, чего не знаю я?" Басков парировал: "Конечно! Я знаю про отношения Оли лучше!"Тут уже включилась и Ольга Бузова. Артистка обратилась к Киркорову. "Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…" – начала поющая ведущая. Однако поп-король ее остановил, попросив не продолжать, чтобы сохранить интригу. Бузова со смехом согласилась.Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который случился полтора года назад, Ольга Бузова утверждает, что не состоит в отношениях с мужчинами. По словам артистки, всю себя она отдает работе. Однако ходят слухи, что успех Ольги на сцене обеспечен именно влиянию некого состоятельного покровителя. Впрочем, сама Бузова утверждает, что у нее нет продюсера, за ней никто не стоит, и лишь благодаря собственному таланту и труду она смогла многого добиться.