Знаменитая биатлонистка Дарья Домрачева на специальной пресс-конференции в Минске объявила о завершении спортивной карьеры. 31-летняя представительница Белоруссии является единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону среди женщин.

Знаменитая биатлонистка Дарья Домрачева на специальной пресс-конференции в Минске объявила о завершении спортивной карьеры. 31-летняя представительница Белоруссии является единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону среди женщин."Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру. На данный момент я не рассматриваю возможность продолжения своего спортивного пути в качестве тренера", — цитирует Домрачеву РИА Новости.Напомним, что Дарья Домрачева является женой легенды мирового биатлона норвежца Уле-Эйнера Бьорндалена, недавно также объявившего о завершении карьеры. 1 октября 2016 у семейной пары родилась дочка Ксения.