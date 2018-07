Оригинальный бластер, с которым актёр Харрисон Форд снялся в фильме Звёздные войны в роли Хана Соло, продали на аукционе.

Реквизит, с которым актер Харрисон Форд играл в одной из частей саги "Звёздные войны", продали на аукционе. Поклонник фильма выложил за игрушку круглую сумму — 550 тысяч долларов..@AP via @THR writes about some of the highlights of today's "Hollywood Legends" #auction at @PHVegas, including the original Han Solo blaster from @StarWars: Return of the Jedi selling to @Ripleys for $550,000 and a #Superman costume fetching $200,000!https://t.co/m7UoizWf6r— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 24 июня 2018 г."Настоящий бластер Хана Соло из фильма "Звёздные войны: Возвращение джедая", — написали в соцсети представители Julien’s Auctions.В прошлом году почти за три миллиона долларов продали робота R2-D2.