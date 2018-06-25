Компания Apple занята разработкой новой аудиотехники: беспроводных наушников AirPods следующего поколения, обновленной умной колонки HomePod и накладных наушников, которые смогут выдавать зву студийного качества. Анонс новинок намечен на следующий год, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания Apple занята разработкой новой аудиотехники: беспроводных наушников AirPods следующего поколения, обновленной "умной" колонки HomePod и накладных наушников, которые смогут выдавать зву студийного качества. Анонс новинок намечен на следующий год, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Как ожидается, AirPods 3-го поколения оснастят системой шумоподавления и сделают водостойкими. Аппарат легко перенесет брызги воды и капли дождя, однако полностью погружать его воду или плавать с ним, скорее всего, будет нельзя.По информации агентства, "уши" 2019 года релиза наверняка будут стоить дороже, чем 159-долларовая модель 2016-го. Также ведется работа над новым зарядным чехлом, совместимым с беспроводной станцией AirPower.Внутри Apple также обсуждается идея добавить в устройство биометрические датчики, например датчик сердцебиения. Однако шансы, что эта функция будет реализована через год, не высоки.”Жизнь без проводов: опыт использования наушников Apple AirPods читайте такжеРелиз AirPods 2-го поколения ожидается осенью. Ранее Bloomberg сообщало, что эту модель оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods.