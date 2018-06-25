Датская актриса Бриджит Нильсен в возрасте 54 лет родила пятого ребенка. Девочку назвали Фридой.

Датская актриса Бриджит Нильсен родила пятого ребенка, после четырех мальчиков на свет появилась девочка, сообщает BBC.Нильсен и ее 39-летний муж Маттиа Десси заявили, что пребывают в полном восторге от рождения девочки. Роды прошли в Лос-Анджелесе, ребенка назвали Фридой. Пара состоит в браке с 2006 года. Это пятый ребенок Нильсен и первенец Десси.Нильсен известна в качестве исполнительницы главной женской роли в фильме "Рокки IV" и "Кобра", где она снималась вместе со своим вторым мужем Сильвестром Сталлоне. Также в биографии Нильсен успешная карьера модели и участие в реалити-шоу."Это был долгий путь, и это того стоило. Мы никогда не были так влюблены," — признается пара.Актриса, у которой есть четыре взрослых сына 23-34 лет, выкладывала фотографии своей беременности в Iinstagram.