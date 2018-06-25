25.06.2018

2018-06-25 14:26:22

Бывшему главе НАТО запретили появляться в США

Бывший генеральный секретарь НАТО и бывший министр иностранных дел Испании Хавьер Солан получил отказ во въезде на территорию США, передает . Отметим, что граждане Испании могут пересекать американскую границу без визы. Однако если они посещали Иран, Ирак, Сирию, Сомали и некоторые другие страны, разрешение на въезд им все-таки понадобится.



Сообщается, что именно это стало причиной запрета на въезд Хавьеру Солану, который ранее посещал Иран. В Вашингтоне бывший глава НАТО собирался выступить в Брукингском институте. Сейчас он занимается оформлением необходимых документов.