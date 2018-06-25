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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-chem-osmotr-otlichaetsya-ot-dosmotra-razyasnenie-ot-gibdd.html" target="_blank">Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!</a> - Осмотру транспортного средства или перевозимого груза в период летнего трафика может подвергнуться любой автомобилист – достаточно одного лишь подозрения в совершении правонарушения. Отказ же от осмотра может привести к более жестким мероприятиям. Какая разница между этими понятиями?