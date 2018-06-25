Чемпионат мира в России полон спортивных интриг и неожиданностей на поле. Фавориты вдруг теряют очки, а те, кто готов биться, не взирая на авторитеты, прорываются вперед. Страсти - нешуточные.

Чемпионат мира в России полон спортивных интриг и неожиданностей на поле. Фавориты вдруг теряют очки, а те, кто готов биться, не взирая на авторитеты, прорываются вперед. Страсти — нешуточные.Игра в одни ворота. Громят великую Аргентину. Середнячок — сборная Хорватии — камня на камне не оставляет от команды, за которую — футбольный бог Месси."Посмотрите, что творит Хорватия, которая разрывает блестящую команду! Нерв нашего турнира совершенно особый. Месси теряется, и глаза у него тусклые", — говорит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.В тот вечер Марадонне явно хотелось повернуть время вспять, и даже часы были на обеих руках. Но лучший футболист ХХ века мог только оплакивать родную сборную, как и все аргентинцы. Траур. Минута молчания по национальному телевидению.Аргентина сейчас — последняя в группе. Всего с одним очком. Но запрыгнуть в этот последний вагон, поезда идущего в плей-офф, команда Мессии еще может.Провалу своих заклятых "друзей" радуются бразильцы. "Избранные" — так их называют болельщики. Самая титулованная команда, пятикратные чемпионы мира.После невнятных 1:1 со Швейцарией Неймар, самый дорогой футболист на планете, меняет имидж. Над его прической подшучивали в Интернете, и уже в Петербурге на игре с Коста-Рикой у него эффектная стрижка и гол под стать.Гол в дополнительное время. Победа вырвана на последних секундах, и Неймар — в слезы сразу после свистка. У Бразилии — первое место в группе и отличные шансы на плей-офф.Даже полчища мошкары на берегах Волги не помешали англичанам обыграть Тунис.Тренируются футболисты не только на поле, но и в бассейне. Полноценное водное занятие перед матчем с Панамой. Дебютанта турнира англичане просто разнесли. Еще первый тайм не закончился, а счет на табло уже был 5:0. Для Панамы — тот случай, когда не победа главное. Им хотелось просто забить свой первый гол на чемпионатах мира. И вот на 78-й минуте исторический момент настал.Итоговый счет 6:1 сильно омрачил разве что панамского вратаря. Англия вместе с Бельгией обеспечили себе место в финальной части турнира. Скоро у команд состоится очная встреча в Калининграде.Вместе с футболистами свое путешествие по большой стране продолжают фанаты. "Мир должен знать: то, что мы видим здесь, и то, что нам говорили дома в Лондоне, — две разные вещи. Нам говорили про расизм, что русские ненавидят черных людей, они бьют черных. Но мы не видели этого", — признаются болельщики.Впрочем, есть и те кто, начитавшись английских газет, в Россию не приехал. Для тех, кто дома, журналист ВВС передает последние сводки с футбольных полей: "Если английские футбольные фанаты решили не приезжать в Россию по разным причинам, то они совершили ошибку, потому что здесь на самом деле хорошо".The Sun пишет о единственной серьезной проблеме, с которой могут столкнуться английские фанаты, — им пива не хватит. Авторитетная Gardian делится впечатлениями о стране-хозяйке: намного лучше, чем ожидалось: "За последние годы российская столица изменилась, возможно, даже больше, чем любой европейский город. Некоторые из тех, кто приехал в Москву, не ожидали увидеть современный мегаполис с приятным центром города".Такое нечасто увидишь — за мгновение до начала команды меняются сторонами. Счастливая, как оказалась, рокировка для японцев. Синие самураи в Саранске расправляются со сборной Колумбии. Да как! Не самые высокие азиаты латиноамериканцам изящно забивают головой. Сборная из Латинской Америки впервые проиграла азиатской команде."В 2002 году Япония и Корея принимали чемпионат. Они это использовали, и в Японии появились игроки, которые в Италии начали играть. Это — то, что мы хотим, чтобы "офутболилась" наша страна, чтобы дети опять вспомнили, что есть дворы, площадки, чтобы не в компьютерный футбол играли", — отметил Евгений Ловчев, cпортивный обозреватель, 1972-1975 — защитник сборной СССР по футболу, мастер спорта СССР международного класса.Японцы, кстати, подают всем болельщикам еще один пример — после матча они убирают за собой на трибунах, даже мешки для мусора прихватили.Матч Германия – Мексика. В этот момент в Мехико сейсмологи зафиксировали землетрясение. Земля дрожала от фанатского счастья. Мексиканцы в сухую обыграли действующих чемпионов мира немцев."Стало очевидным, что команда Германии возрастная. Игроки очень медленные. Эта была одна из худших игр команды Йохима Лева", — считает Йенс Йорк Рик, спортивный комментатор ZDF.Накануне Мексика, обыграв Южную Корею стала единоличным лидером группы F.Продолжают борьбу за плей-офф Швеция и Германия. В их очной встрече немцы еле-еле вырвали победу, которая позволила им удержаться на плаву. Гол на последних секундах добавленного времени. Германия с огромным трудом получает очки.Викинги в городе. Фирменный клич, по которому мир узнает исландских болельщиков. Кто на самолете, а кто и на мотоцикле ехал из Рейкьявика в Россию три недели.Вся Исландия — это чуть больше 300 тысяч человек. Жители страны, у которой нет армии, с ужасом открывают для себя места сталинградских боев. Игра в Волгограде пришлась на 22 июня, день начала войны, День памяти и скорби. Официальные делегации и простые болельщики несли на Мамаев курган цветы.Около 4 тысяч фанатов приехали в Россию из Исландии. Страна маленькая настолько, что едва ли не все друг друга знают. Наши собеседники — исландский средний класс: владелец ресторана, компьютерщик, моряк."Калинка" от иностранцев — это слова благодарности России за прием, который им кажется неожиданно теплым. "Может быть, потому, что мы смотрели много американских фильмов. 50 лет они нам говорили, что русские не очень хорошие, и это засело в подсознании. У тебя выстраиваются заблуждения, но когда ты приезжаешь в Россию, понимаешь, что она очень доброжелательна", — говорят фанаты. Атмосфера доброжелательна настолько, что между болельщиками практически нет стычек.В день игры в Волгограде — экстремально высокая температура — плюс 36. Чтобы газон остывал, поле увлажняют каждые два часа. Но под палящим солнцем игра у исландцев не клеилась. Сборная Нигерии — кстати, самая молодая на турнире — перебегала соперников-северян. Итоговый счет – 2:0. И команде с Африканского континента по силам пробиться в плей-офф. Впрочем, и у Исландии еще есть шансы.Россия живет футболом. Он — повсюду. Следить за играми можно даже под землей, в метро. Прильнули к экранам москвичи и особенно гости столицы.Делятся впечатлениями от чемпионаты и от страны украинцы. По улицам российских городов они свободно гуляют, укутавшись в свои национальные флаги.А одну из игр журналисты назвали "политическим триллером". Матч Сербии и Швейцарии, за которую выступают несколько косовских албанцев. Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, однако Сербия это решение не признает. Как ни просили в FIFA не смешивать спорт и политику, полузащитник Швейцарцев Шердан Шакири вышел на поле в бутсах, правая из которых была с косовским флагом. Правда, победный гол он забивал все же левой ногой. При этом шансы на выход из группы остаются и у швейцарцев, и у сербов.На загляденье борьба в группе B, где на равных идут Испания с Португалией, ведомой лучшим футболистом планеты Роналду."Если мы выйдем на португальцев, у нас вопрос нейтрализации этого человека. Можно ли это сделать, я не знаю. Он поймал кураж Когда он затихает, вся команда затихает почему-то. С этой Португалией бороться можно. К нашей самоотдаче нет никаких претензий", — уверен Дмитрий Губерниев.Достойной игры ждет вся страна, которая гордится и помнит легендарных Льва Яшина, Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова, Олега Блохина. У их сегодняшней смены есть шанс отличиться. Тем более когда домашний чемпионат, родные трибуны и свои болельщики, которые так ждут больших побед от футбольной сборной России.