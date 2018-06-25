Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку игре своей команды против уругвайцев. Он признался, что его футболисты допускали ненужные ошибки в этой встрече. Однако такая пощечина от соперника, по его словам, может помочь россиянам перед 1/8 финала.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку игре своей команды против уругвайцев. Он признался, что его футболисты допускали ненужные ошибки в этой встрече. Однако "такая пощечина" от соперника, по его словам, может помочь россиянам перед 1/8 финала."Тяжелый матч, потому что сами его таким сделали. Изначально было сложно, а мы еще и усугубили положение из-за собственных ошибок и красной карточки. Было сложно играть вдесятером", — приводит слова Черчесова "Спорт-экспресс"."С одной стороны, плохо, что проиграли, а с другой, такая пощечина полезна в определенное время. Мы будем ждать, кто попадется в 1/8 финала", — добавил российский специалист.Напомним, что уругвайцы победили россиян со счетом 3:0 и заняли первое место в группе "А". Наша команда стала второй. Уже известно, что сборная России проведет матч 1/8 финала 1 июля. Встреча состоится в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Соперник россиян определится чуть позже.