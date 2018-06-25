Стал известен состав сборной России на заключительную игру группового этапа с уругвайцами. Тренерский штаб национальной команды решил не выставлять с первых минут Александра Головина, Юрия Жиркова и Марио Фернандеса.

Стал известен состав сборной России на заключительную игру группового этапа с уругвайцами. Тренерский штаб национальной команды решил не выставлять с первых минут Александра Головина, Юрия Жиркова и Марио Фернандеса.На поле "Самара Арены" в стартовом составе появятся Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба.Встреча между сборными России и Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Вестях.Ru.