В Нижнем Новгороде ликуют фанаты английской сборной. Команда вышла в плей-офф чемпионата мира. Матч со сборной Панамы завершился со счетом 6:1.

В Нижнем Новгороде ликуют фанаты английской сборной. Команда вышла в плей-офф чемпионата мира. Матч со сборной Панамы завершился со счетом 6:1.Нижний Новгород. Плюс 32 градуса. Жарко, будто на экваторе. Нагреванию атмосферы способствуют и разгулявшееся июньское солнце, и зрелищные матчи. Едва ли кто-то из многочисленных гостей мундиаля после такого рискнет назвать Россию холодной. Болельщики из Панамы тут и вовсе будто дома. Нижегородский климат поклонники сборной оценивают так же высоко, как и нижегородское гостеприимство."Нам действительно очень нравится Россия с ее архитектурой, к примеру, вот это очень красивая улица. Вчера мы были в кремле, нам очень нравится история. Существует такой стереотип, что русские люди грубые. Мне кажется, это неправда. Русские люди очень доброжелательные. Они всегда приходили на помощь, когда видели, что мы не понимаем язык. Благодаря их помощи наше путешествие было очень веселым", — делятся впечатлениями болельщики из Панамы Карлос и Баско.На поле сборные Великобритании и Панамы. Но за игрой пристально следят не только уроженцы этих стран. Американец Рос потратил почти сутки, чтобы добраться до Нижнего из родного Нью-Йорка. О потраченном в дороге времени не жалеет и даже немного расстроен, что не делал этого раньше."Я впервые в России. Это восхитительно. Это отличается от того, что я ожидал. Я впечатлен — все намного позитивнее, чем я предполагал. Чемпионат мира проходит очень весело, очень приятно наблюдать все сборные, которые состязаются друг с другом. Великолепная атмосфера, которая царит везде, начиная от станций метро, и это очень здорово. Все отлично. Жду с нетерпением заключительных игр чемпионата", — рассказывает Рос.После просмотра феерических игр иностранные гости разбредаются по городу. Кто-то хочет сделать фото на фоне местного кремля, кто-то отправляется на поиски самых вкусных в Нижнем Новгороде борща и пельменей. Многие по дороге успевают и заблудиться, но и это не беда."Мы были впечатлены, потому что не ожидали, что люди будут настолько доброжелательными и очень гостеприимными. Когда мы останавливались на улице и не знали, что делать, люди подходили, показывали дорогу до метро. Один парень даже довез нас до станции, так как мы опаздывали и не могли найти такси. Это было потрясающе!" — говорит Микаэла Патрисия, которая со своей семьей приехала из Эквадора.Пока Новгород развлекает гостей из Центральной и Южной Америки, Екатеринбург встречает делегацию из Азии. Принцесса Страны восходящего солнца Такамадо Хисако в столицу Урала прибыла в аккурат перед матчем своей национальной сборной с командой Сенегала. Но уже успела не только ознакомиться с местными достопримечательностями и поблагодарить Россию за прекрасную организацию чемпионата, но и открыть показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука."В этот раз я имею возможность впервые посетить Россию. Я смогла посетить три места: Саранск, Казань и Екатеринбург. В каждом городе есть своя культура и история, и у меня была возможность изучать эту историю и культуру. Москва и Санкт-Петербург очень известны японцам, но эти города, которые я посещала, не очень известны, но в этот раз много японцев и людей со всего мира узнали разные города России. И я хотела бы выразить благодарность России, что вы тепло приняли много болельщиков", — благодарит впечатленная японская принцесса.Некоторых болельщиков Россия приняла настолько тепло, что возвращаться домой они уже и не хотели."Есть ли у меня какая-нибудь возможность остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городском департаменте туризма? Пожалуйста!" — просит британский болельщик Джастин Уоллей в своем Twitter.Знакомые Джастина к его поездке в Россию относились скептически, рассказывая байки о russian criminality, однако британца эти истории скорее забавляли, чем вызывали страх. В Казани мужчина в первый раз, но как признается сам, точно не в последний."За то короткое время, что я здесь, я почувствовал, что Казань – особенный город. Это одно из тех мест, в котором я, безусловно, могу представить свою жизнь. Здесь, действительно, было бы очень приятно пожить. Это мой шестой по счету чемпионат мира. Я побывал и на шести чемпионатах Европы. То, что я видел в России, организовано на высшем уровне. И я думаю, что Фестиваль болельщиков в Казани лучший из всех, где мне доводилось побывать", — говорит Джастин Уоллей.Впереди еще десятки захватывающих матчей, а значит, тысячи новых и прекрасных впечатлений о проходящем мундиале и. конечно, о стране, принимающий этот грандиозный праздник футбола, хозяйке чемпионате мира-2018, России.