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<a href="http://33live.ru/novosti/25-06-2018-datsun-gotovit-novuyu-model-specialno-dlya-rossii.html" target="_blank">Datsun готовит новую модель специально для России</a> - Линейка марки Datsun в нашей стране состоит из двух моделей, однако в ближайшее время ее ждет пополнение. Представители бренда анонсировали новинку, которая, по всей видимости, получит некоторый вседорожный потенциал.