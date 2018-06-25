Молодежный праздник начали по - спортивному. Во Владимире прошел турнир по стритболу, приуроченный ко Дню молодежи. На соревнования съехались команды из разных районов области, всего около 150 игроков. За спортивными баталиями на площадке наблюдала Валентина Мартынова.

Одна баскетбольная корзина на две команды, в каждой по три человека. У каждого из четырех щитов - нешуточная борьба. Этот турнир по стритболу один из пяти официальных ежегодных баскетбольных соревнований Центра "Молодежный". И приурочен он ко Дню молодежи.Марат Мангушев, директор детско-юношеского центра "Молодёжный": Турнир проходит в 4-х категориях возрастных. Соответственно разделение на девушек, мужчин, юношей. Также участие принимают ребята из других городов областных: Собинка, Суздаль, Вязники.Всего 35 команд. В каждой по 4 человека. Один в запасе. Трое играют не более 10 минут, либо до 16 очков. По системе двойной плей-офф.Олег Никитин, главный судья соревнований: При этой системе любая команда сыграет минимум две игры. А дальше все уже зависит от силы команды. Более сильные уходят вверх, слабые проигрывают, отваливаются и приходят на следующий турнир. Баскетбол 3 на 3 сейчас получил уже официальный олимпийский статус. Разработана официальные правила, мы их сейчас внедряем на территории Владимира и Владимирской области и стараемся следовать этим стандартам.Сэм занимается спортом с 5 лет. Говорит раньше играл в футбол, а в баскетбол пришел всего несколько месяцев назад. Этот чемпионат для него первый. Пока его команда терпит поражение.Сэм Белоусов, участник соревнований: Не пасуется моя команда. Нас было трое человек, и я очень редко получал мяч, поэтому мы два матча играли, два матча проиграли. Да и соперники были довольно-таки сильные, высокие. Поэтому не получилось пока. Но планирую в следующие соревнования, планирую получше выступить.Дарья пошла в баскетбол, потому что высокая. Вид спорта выбирали с папой. Сейчас вместе с командой тренируются 5 раз в неделю и старается не пропускать никаких соревнований. В арсенале спортсменок только призовые места.Дарья Животенко, участник соревнований: Ну мы ездили в Беларусь играть, во многие города ездили, играли в стритбол вот также. Много соревнований. Почти каждый месяц ездим.Победителям вручили медали, дипломы и кубки. Следующий турнир организаторы проведут ко Дню физкультурника. "Оранжевый мяч" пройдёт в августе.