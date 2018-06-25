Телеведущий Дмитрий
Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. Он
пытается приобщить наследника к культуре и привить ему чувство прекрасного.
Телеведущий Дмитрий
Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. Он
пытается приобщить наследника к культуре и привить ему чувство прекрасного.
Дмитрий проводит все свое свободное время с сыном: вместе
они много путешествуют по миру и знакомятся с жизнью разных народов. В этот раз
звездное семейство отправилось в Италию. Прогулка по городу обернулась слезами
малыша.
"Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о
городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида – символе
города. О куполе Дуомо который один из самых больших в мире и который как
матрешка два в одном. Слушает в пол уха, конечно. – Пап, а давай, говорит,
смутузим по две порции мороженого. Вот и вся экскурсия. Давай. Выбрал он
арбузное и лимонное. Дай, говорю, попробовать (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал повествование Дмитрий.
"Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он как
укусит зубами своими большим – половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь это
я – лизнул лимонное, вижу сын еле слезы сдерживает. – Ты что? ...ты половину
лимонного съел... Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу.
Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купим
там еще лимонного. Идет? Ладно. Но я еду у тебя на плечах. Вот так. Искусство
через мороженое. Мой хитрец. Люблю ❤️ P.s. на фото не Флоренция, а
Верона. Так вышло :-)", – написал телеведущий.
Пользователи Сети были до слез растроганы этой историей. Они
остались под впечатлением от того, с какой любовью и нежностью Шепелев рассказывает
о сыне. "Вы чудесный папа Дмитрий, берегите Платошу!!!👍👍👍❤❤❤💚💚💚💙💙💙", "))
Как мило:))) Чем будет становится старше сынуля, тем больше и ярче будет
дружба:)", "Дмитрий вы замечательный отец. Всего самого хорошего вам и
Платону.💜", – писали фолловеры.