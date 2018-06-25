19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показала обнаженную грудь.

19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Парадипоучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показалаобнаженную грудь.На снимке, анонсированномжурналом на своей странице в Instagram,Лили предстала топлес,прикрыв грудь только украшениями. К слову, это далеко не первая фотосессиядочери Деппа. Девушка уже несколько лет работает моделью и является лицомбренда Chanel."Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, вселучшее от своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороныАтлантики, участвует в показах Chanel и с завидной легкостью говорит какпо-французски, так и по-английски", – написал Vogue в соцсети. Девушкадала изданию интервью для июльского номера, рассказав в своем стиле, новыхпроектах и распорядке дня.Стало известнои о том, что у звездного отца Лил-Роуз большие финансовые трудности. ДжонниДепп разорен и судится со своим финансовым агентом Джоэлем Манделом, сообщает Голливудский актер заработал на фильмах 650 миллионов долларов, но от нихпочти ничего не осталось.Актер обвиняет Мандела и егоменеджерскую группу в халатности и мошенничестве. Джонни Депп хочет получить отнего 25 миллионов долларов. Финансовый агент свою вину категорически отрицает.По его словам, актер нарушил устный контракт с компанией и якобы тратил больше,чем было условлено.