19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради
поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показала
обнаженную грудь.
19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради
поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показала
обнаженную грудь.
На снимке, анонсированном
журналом на своей странице в Instagram,
Лили предстала топлес,
прикрыв грудь только украшениями. К слову, это далеко не первая фотосессия
дочери Деппа. Девушка уже несколько лет работает моделью и является лицом
бренда Chanel.
"Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, все
лучшее от своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороны
Атлантики, участвует в показах Chanel и с завидной легкостью говорит как
по-французски, так и по-английски", – написал Vogue в соцсети. Девушка
дала изданию интервью для июльского номера, рассказав в своем стиле, новых
проектах и распорядке дня.
Стало известно
и о том, что у звездного отца Лил-Роуз большие финансовые трудности. Джонни
Депп разорен и судится со своим финансовым агентом Джоэлем Манделом, сообщает Голливудский актер заработал на фильмах 650 миллионов долларов, но от них
почти ничего не осталось.
Актер обвиняет Мандела и его
менеджерскую группу в халатности и мошенничестве. Джонни Депп хочет получить от
него 25 миллионов долларов. Финансовый агент свою вину категорически отрицает.
По его словам, актер нарушил устный контракт с компанией и якобы тратил больше,
чем было условлено.