Голливудский актер Джонни Депп остался без гроша в кармане. Артист во всем обвиняет компанию управляющую его активами.

Голливудский актер Джонни Депп остался без гроша в кармане.Артист во всем обвиняет компанию управляющую его активами.Джонни за всю свою 34-летнюю карьеру заработал 650 миллионовдолларов, однако сейчас его банковские счета пусты. В прошлом году актер подалв суд на компанию TMG, которая около 20 лет вела его финансовые дела.По словам звезды, его поверенные растратили его состояние насобственные нужды. Также они якобы без ведома Деппа передали семь миллионов долларовего сестре Кристи. Однако он отметил, что редко понимал, какие документы емудают подписывать сотрудники фирмы. Также никто не рассказывал Джонни о егофинансовом положении.TMG не согласна с обвинениями, она подала встречныйиск. Представители организации отметили, что подозревают о наличии у артистапсихического расстройства. Кроме того, по данным компании, Депп невероятный транжира:он приобрел несколько домов на 75 миллионов долларов, купил 70 гитар, 200произведений искусства, 45 роскошных авто, а также тратил огромные деньги на перелеты,докторов и круглосуточную охрану. Кроме того, он якобы заплатил миллионыдолларов "армии юристов", чтобы они вытаскивали его из многочисленныхподсудных дел."Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларовв месяц, оскорбительно, – утверждает Депп. – Потому что я тратил намногобольше". Кроме того, по некоторым данным артист отдал около пяти миллионовдолларов, чтобы выстрелить из пушки прахом гонзо-журналиста Хантера Томпсона, сообщает Rolling Stone.