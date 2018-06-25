Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 57,6%. Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 27,9%.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, сообщает в воскресенье агентство Anadolu. На данный момент обработаны почти 33% бюллетеней. У Эрдогана 57,6% голосов. Его соперник Мухаррем Индже набрал 27,9%.На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает по итогам обработки 17% бюллетеней более 50% голосов.В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены шесть кандидатов. Это действующий президент Турции Тайип Эрдоган, баллотировавшийся от правящей Партии справедливости и развития, Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии "Родина").Одновременно с президентскими в Турции проходили парламентские выборы. На них лидирует пропрезидентская правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 50,2% (обработаны 17% бюллетеней). Народно-республиканская партия Индже набирает 16,8%. Партия национального движения — 12,9%, Хорошая партия — 8,8%, Партия демократии народов — 8% голосов.Президентские и парламентские выборы в Турции прошли спокойно и без серьезных происшествий, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД Турции. Зафиксировано 362 происшествия, практически каждое третье нарушение состояло в фотографировании гражданами своих бюллетеней. В отношении 29 человек, в том числе 12 иностранцев, начато расследование из-за нарушения закона о выборах.Во время различных инцидентов пострадали восемь человек. Инцидент в Эрзуруме, где погибли два человека и трое получили ранения, — следствие давних неприязненных отношений между двумя семьями и отношения к выборам не имеет.Отмечается также, что выборы-2018 в Турции были самыми спокойными по сравнению с четырьмя предыдущими кампаниями.