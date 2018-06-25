Действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган со ссылкой на неофициальные результаты заявил о своей победе на выборах главы государства.

Действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган со ссылкой на неофициальные результаты заявил о своей победе на выборах главы государства.Также Эрдоган сообщил о своем намерении продолжать укреплять демократию в стране и защищать права и свободы граждан.К настоящему времени официальный подсчет голосов до сих пор продолжается. Подсчитано 98,5 процента бюллетеней. Согласно последним данным ЦИК Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,6 процента голосов избирателей. Мухаррем Индже – его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,8 процента голосов избирателей. Явка на выборах составила 87,9 процента, передает ТАСС.Впервые в истории граждане Турции выбирали одновременно президента и новый состав законодательного органа. Голосование проходило с 8:00 до 17:00 по местному времени (совпадает со временем Москвы) в 81 провинции страны.В президентских выборах принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Догу Перинчек от партии "Родина", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Народно-республиканскую партию, Партию националистического движения, партию "Родина", Партию благополучия, Партию демократии народов, Независимую партию борьбы, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя партия решила бойкотировать выборы.