Во французском местечке Ле Кастель состоялся восьмой этап чемпионата мира в классе Формулы-1 – Гран-при Франции. Победу по итогам гонки одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Во французском местечке Ле Кастель состоялся восьмой этап чемпионата мира в классе "Формулы-1" – Гран-при Франции. Победу по итогам гонки одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.Эта победа стала для Хэмилтона первой в рамках французского этапа "Королевских гонок", который вернулся в календарь спустя десять лет. Помимо британца на пьедестале расположился ставший вторым Макс Ферстаппен из Red Bull и Кими Райкконен из Ferrari, замкнувший тройку призеров этапа.Отметим, что российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал с 15-м результатом. Он опередил своего партнера по команде Лэнса Стролла, у которого за несколько кругов до финиша взорвалось колесо.