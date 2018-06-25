Футбольная сборная России завершила на Самаре-Арене заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Игра проходила при территориальном преимуществе гостей и завершилась со счетом 3:0 в пользу небесно-голубых. Россияне более 50 минут играли в меньшинстве.

Футбольная сборная России завершила на "Самаре-Арене" заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Игра проходила при территориальном преимуществе гостей и завершилась со счетом 3:0 в пользу "небесно-голубых". Россияне более 50 минут играли в меньшинстве.Соперник вышли на поле в следующих составах: сборная России – Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский (Кузяев 46), Зобнин, Самедов, Ал.Миранчук (Смолов 60), Черышев (Фернандес 38), Дзюба; сборная Уругвая – Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Родригес 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта 63), Весиною, Суарес, Кавани (Гомес 90).Первая же ошибка россиян в обороне привела к пропущенному голу. Юрий Газинский сбил Бентанкура в метре от штрафной и Суарес точным ударом в нижний угол открыл счет в матче. Игорь Акинфеев в этом эпизоде явно ошибся, ведь мяч влетел в контролируемый им угол.Практически тут же сборная России могла отыграться. Денис Черышев выскочил на ударную позицию, но пробил во вратаря. Позже головой бил Артем Дзюба, но мяч пошел выше.На 23-й минуте Черышев записал на свой счет автогол. После дальнего удара Лашальта мяч срикошетил от нашего полузащитника и залетел в угол ворот. На этом несчастья сборной России не закончились. Игорь Смольников, на 36-й минуте получив вторую желтую карточку, был вынужден покинуть поле и россияне остались в меньшинстве.Тренер россиян Станислав Черчесов сразу после удаления поменял Дениса Черышева на защитника Фернандеса, а в начале второго тайма выпустил на поле Далера Кузяева вместо Газинского, у которого была желтая карточка, и которого стоило поберечь для матча 1/8 финала.Наша команда в меньшинстве чуть перестроилась, стараясь больше внимания уделять обороне, но получалось это не слишком хорошо, поскольку в таком сочетании оборона играла едва ли не с "листа".На 60-й минуте Черчесов сделал весьма оригинальный ход: место Миранчука занял на поле Федор Смолов, который не слишком хорошо проявил себя в двух первых матчах. Форвард, по-видимому, должен был составить тандем с Артемом Дзюбой в линии нападения, но у наших куда больше проблем было в обороне.К сожалению, изменения в составе сборной России не привели к голам в ворота гостей. Другое дело, что и уругвайцы не сильно стремились увеличить счет, хотя изредка и "взрывались" острыми атаками. И, хотя казалось, что счет 2:0 их вполне устраивал, они забили третий мяч: Кавани на 89-й минуте довел счет до разгромного. Уругвай – первый в группе "А", Россия – на втором месте.