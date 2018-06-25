В Екатеринбурге состоялся матч второго тура группы Н между командами Японии и Сенегала. Команды не смогли выявить победителя и сыграли в результативную ничью – 2:2. Одно очко своей команде принес экс-армеец Кейсуке Хонда, ставший автором решающего гола.

В Екатеринбурге состоялся матч второго тура группы "Н" между командами Японии и Сенегала. Команды не смогли выявить победителя и сыграли в результативную ничью – 2:2. Одно очко своей команде принес экс-армеец Кейсуке Хонда, ставший автором решающего гола.Матч начался достаточно динамично и уже на 11-й минуте футболисты сенегальской сборной смогли забить быстрый гол. После дальнего удара по воротам японцев голкипер Эйдзи Кавасима отбил мяч кулаками прямо перед собой и оказавшийся в непосредственной близости Садио Мане удачно подставил ногу, поразив ворота соперника.Японцы не пожелали уходить на перерыв в роли догоняющих и на 34-й минуте Такаси Инуи обводящим ударом из пределов штрафной площади восстановил статус-кво. На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1.Во второй половине игры команды предпочли более осторожный и оборонительный стиль игры. Долгое время счет на табло оставался неизменным, однако стоило соперникам сделать пару острых выпадов, как вновь были забиты голы. На 71-й минуте вперед свою команду вывел сенегалец Мусса Ваг, замкнувший прострел вдоль штрафной площади японцев.Однако ответ японской сборной не заставил себя ждать – уже через семь минут вышедший на замену экс-игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда сравнял счет. Примечательно, что его гол стал практически зеркальным повторением предыдущего гола в исполнении Сенегала, также замкнув прострел на дальней штанге. Гол Хонды установил окончательный счет матча – 2:2.По итогам двух игр и Япония, и Сенегал имеет по четыре очка. Они возглавляют квартет "Н". В заключительном раунде группы "Н" японцы сыграют с Польшей, а сенегальцы с Колумбией. Игры состоятся 28 июня.