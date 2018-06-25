25 августа в Инновационном центре Сколково в третий
раз пройдет фестиваль
Skolkovo Jazz Science. Бессменный
хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот
раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой
Fantine.
25 августа в Инновационном центре "Сколково" в третий
раз пройдет фестиваль
Skolkovo Jazz Science. Бессменный
хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот
раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой
Fantine.
В этом году организаторы
фестиваля продолжат знакомить зрителей с многообразием джазовых форм, стилей и
направлений. На двух сценах , наряду с признанными
мэтрами академического джаза, пройдут выступления и молодых, подающих надежды,
исполнителей. Таких, как обладательница титула "Молодая надежда джаза", участница
проекта "Голос" Тина Кузнецова.
Помимо насыщенной
джазовой, гостей "Сколково" также ждет и содержательная научная программа, в
рамках которой можно будет познакомиться с новыми работами признанных
научно-творческих объединений и молодых, перспективных science-художников. В сотрудничестве с
фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны и
объекты в тематике Art&Science, для детей откроются специальные
лаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различных
областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.
На Главной и
Экспериментальной сценах фестиваля продолжат дискутировать признанные деятели науки и искусства, а в
непосредственной близости развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на
литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители
смогут купить или обменять редкие пластинки.
Весь день на
площадке будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими
московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.
Елена Зеленцова, вице-президент, директор
по развитию городской среды Фонда "Сколково": "Skolkovo Jazz Science занял
свое место на культурной карте страны. Это не значит, что мы успокоились, это
значит, что фестиваль развивается. В этом году мы придумали много нового: от
создания необычных Art&Science объектов до нового фудкорта. И,
конечно же, музыкальная программа порадует самых преданных ценителей джаза".