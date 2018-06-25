25 августа в Инновационном центре Сколково в третий раз пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science. Бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine.

25 августа в Инновационном центре "Сколково" в третийраз пройдет фестивальSkolkovo Jazz Science. Бессменныйхедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этотраз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткойFantine.В этом году организаторыфестиваля продолжат знакомить зрителей с многообразием джазовых форм, стилей инаправлений. На двух сценах , наряду с признаннымимэтрами академического джаза, пройдут выступления и молодых, подающих надежды,исполнителей. Таких, как обладательница титула "Молодая надежда джаза", участницапроекта "Голос" Тина Кузнецова.Помимо насыщеннойджазовой, гостей "Сколково" также ждет и содержательная научная программа, врамках которой можно будет познакомиться с новыми работами признанныхнаучно-творческих объединений и молодых, перспективных science-художников. В сотрудничестве сфестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны иобъекты в тематике Art&Science, для детей откроются специальныелаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различныхобластей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.На Главной иЭкспериментальной сценах фестиваля продолжат дискутировать признанные деятели науки и искусства, а внепосредственной близости развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся налитературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетителисмогут купить или обменять редкие пластинки.Весь день наплощадке будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшимимосковскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.Елена Зеленцова, вице-президент, директорпо развитию городской среды Фонда "Сколково": "Skolkovo Jazz Science занялсвое место на культурной карте страны. Это не значит, что мы успокоились, этозначит, что фестиваль развивается. В этом году мы придумали много нового: отсоздания необычных Art&Science объектов до нового фудкорта. И,конечно же, музыкальная программа порадует самых преданных ценителей джаза".