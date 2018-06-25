Скончался
хоккеист из Иркутска, бывший игрок ангарского Ермака и тольяттинской
Лады Сергей Огородников. Спортсмен насмерть разбился в аварии на водном
мотоцикле.
Скончался
хоккеист из Иркутска, бывший игрок ангарского "Ермака" и тольяттинской
"Лады" Сергей Огородников. Спортсмен насмерть разбился в аварии на водном
мотоцикле.
Коллектив "Лады" выразил соболезнования
родным и близким хоккеиста. Ему было 32 года.
Скоропостижную гибель спортсмена на своей странице в
соцсети прокомментировал иркутский журналист Михаил Климов. По его словам, они
виделись год тому назад, после окончания сезона. "Я передал ему книгу о женском
хоккее с мячом для отца. Спросил Серегу про дальнейшие планы. Он улыбнулся и
сказал: "Посмотрим. Заканчивать с хоккеем пока не собираюсь, мне ведь
всего 31. В 32 его не стало", – цитирует журналиста сайт .
Нападающий Сергей Огородников являлся чемпионом мира
среди юниоров 2004 года. Кроме того, хоккеист выигрывал серебряные медали
молодежного ЧМ-2006. Также он поиграл в клубах Суперлиги и КХЛ. Минувший сезон
россиянин провел в чемпионате Польши.
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