Скончался хоккеист из Иркутска, бывший игрок ангарского Ермака и тольяттинской Лады Сергей Огородников. Спортсмен насмерть разбился в аварии на водном мотоцикле.

Скончалсяхоккеист из Иркутска, бывший игрок ангарского "Ермака" и тольяттинской"Лады" Сергей Огородников. Спортсмен насмерть разбился в аварии на водноммотоцикле.Коллектив "Лады" выразил соболезнованияродным и близким хоккеиста. Ему было 32 года.Скоропостижную гибель спортсмена на своей странице всоцсети прокомментировал иркутский журналист Михаил Климов. По его словам, онивиделись год тому назад, после окончания сезона. "Я передал ему книгу о женскомхоккее с мячом для отца. Спросил Серегу про дальнейшие планы. Он улыбнулся исказал: "Посмотрим. Заканчивать с хоккеем пока не собираюсь, мне ведьвсего 31. В 32 его не стало", – цитирует журналиста сайт .Нападающий Сергей Огородников являлся чемпионом мирасреди юниоров 2004 года. Кроме того, хоккеист выигрывал серебряные медалимолодежного ЧМ-2006. Также он поиграл в клубах Суперлиги и КХЛ. Минувший сезонроссиянин провел в чемпионате Польши.Ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в Химках, где тренируется сборнаяРоссии по футболу. В ресторане "Спорт Поинт" 28-летний официантножом убил 55-летнего повара. Известно, что между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уже задержан.