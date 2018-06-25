Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в намерении ликвидировать Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в намерении ликвидировать Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе."Все цели американцев направлены на то, чтобы вывести Иран из ядерного соглашения", — заявил Зариф в воскресенье.Как считают в Тегеране, американцы не гнушаются ничем, чтобы навредить Ирану — применяют психологическое давление и пропаганду.Зариф пояснил, что цель США ясна для его страны. По словам министра, Иран может выйти из сделки, если европейским участникам СВПД не удастся убедить Тегеран в приверженности плану, пишет РИА Новости.