Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в намерении ликвидировать Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в намерении ликвидировать Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе.
"Все цели американцев направлены на то, чтобы вывести Иран из ядерного соглашения", — заявил Зариф в воскресенье.
Как считают в Тегеране, американцы не гнушаются ничем, чтобы навредить Ирану — применяют психологическое давление и пропаганду.
Зариф пояснил, что цель США ясна для его страны. По словам министра, Иран может выйти из сделки, если европейским участникам СВПД не удастся убедить Тегеран в приверженности плану, пишет РИА Новости.