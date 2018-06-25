44-летняя телеведущая Данниэлла Уэстбрук разделась на общественном пляже, но несколько перестаралась. Блондинка без грамма стыда скинула верхнюю часть купальника, чтобы снять себя в эффектной позе.

44-летняя телеведущая Данниэлла Уэстбрук разделась на общественном пляже, но несколько перестаралась. Блондинка без грамма стыда скинула верхнюю часть купальника, чтобы снять себя в эффектной позе.В Сети появились пикантные фотографии 44-летней ведущей, экс-секс-символа Данниэллы Уэстбрук. Некогда яркая красавица, а теперь неистово молодящаяся женщина без бюстгальтера бродила по общественному пляжу в поисках подходящего света и позы. Уэстбрук без стеснения демонстрировала общественности не только свою безупречную грудь, над которой хорошенько поработал пластический хирург, но и живот, которому, по мнению комментаторов, тоже не помешала бы коррекция в виде повышенной физической нагрузки.Впрочем, сама дама вовсе не переживает из-за своих некоторых несовершенств во внешности. Ранее Данниэлла попала в скандал, когда ее домашнее видео сексуального характера стало достоянием общественности. Все началось с того, что телеведущая потеряла свой телефон, на который и делала пикантную запись. Кто-то нашел смартфон, смог его взломать, а все самое интересное содержимое опубликовать в интернете.Вначале Уэстбрук восприняла произошедшее с юмором По ее мнению, на видео она "хорошо выглядела". Однако через некоторое время о записи, опубликованной на порносайте PornHub, узнал ее сын Кай Дженкинс. Скриншоты видео ему заботливо прислали друзья. Вот тут Данниэлле и стало стыдно. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что на видео блондинка запечатлена в стельку пьяной.А недавно Уэстбрук призналась, что последние четыре года принимала наркотики и даже проходила лечение в специализированной клинике. По словам незадачливой телеведущей, из-за этого пристрастия она даже была временно отстранена от воспитания дочери.