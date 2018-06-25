Матчем сборных Польши и Колумбии завершился третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Стали известны команды, досрочно пробившиеся в 1/8 финала, а также коллективы потерявшие шансы на выход из группы.

Матчем сборных Польши и Колумбии завершился третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Стали известны команды, досрочно пробившиеся в 1/8 финала, а также коллективы потерявшие шансы на выход из группы.После двух туров сумели пробиться в следующую стадию турнира шесть сборных. Это команды России, Уругвая (группа А), Франции (С), Хорватии (D), Бельгии, Англии (G). Остальные 10 участников плей-офф станут известны после третьего тура.Определились и 8 неудачников группового турнира. Это сборные Египта, Саудовской Аравии (А), Марокко (В), Перу (С), Коста-Рики (Е), Туниса, Панамы (G), Польши (Н). Проигравшая две встречи сборная Южной Кореи не потеряла шанс занять второе место в группе F.