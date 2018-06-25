Что в нашей личности относится
непосредственно к нам, а что является установками, которые мы принесли из
детства? Нужно ли освобождаться от них? Психологи отвечают на этот вопрос
однозначно – если вы хотите вести гармоничную и счастливую жизнь, от всего чужого
необходимо избавляться. Особенно в тех случаях, когда родительские заветы
ощутимо мешают двигаться вперед.
Что в нашей личности относится
непосредственно к нам, а что является установками, которые мы принесли из
детства? Нужно ли освобождаться от них? Психологи отвечают на этот вопрос
однозначно – если вы хотите вести гармоничную и счастливую жизнь, от всего чужого
необходимо избавляться. Особенно в тех случаях, когда родительские заветы
ощутимо мешают двигаться вперед.
Как все начинается
Связь матери и дочери всегда
очень крепка, именно поэтому материнское влияние на девочек так велико. Ребенок
учится решать проблемы и вести себя в сложных ситуациях, впитывая опыт взрослых.
Так и выходит, что дочки повторяют судьбы своих мам, хотя на деле они просто
руководствуются единственной известной их родителям моделью поведения.
Подрастая, дети попадают в
новую западню – чтобы быть "хорошей девочкой", нужно во всем соответствовать
материнским ожиданиям. Но много ли в мире родителей, которые полностью
удовлетворены собой и своей жизнью? В большинстве случаев они имеют огромный
багаж несбывшихся желаний, которые стремятся, пусть и неосознанно, реализовать
через своих детей. С другой стороны, мамы часто
сами являются жертвами установок и стереотипов, которые они принесли их своего
детства. И не имея возможности разобраться в себе, они слепо насаждают их
дочерям, убеждая, что только такой путь правильный.
Так и выходит, что девочка
вырастает, выходит замуж, покидает дом, но все еще остается в плену материнских
запретов и указаний. И каждая попытка сделать что-то, руководствуясь
собственным мнением, воспринимается в ее сознании как непослушание или даже
предательство матери. А поскольку она "запрограммирована" быть хорошей
девочкой, такие поступки всегда вызывают у нее страх, отчаянье и чувство стыда.
Ищем свой путь
Однажды контраст между
собственными желаниями и родительскими установками становится слишком велик, и
молодая женщина буквально чувствует себя марионеткой, неспособной на
самостоятельные решения. Если она живет осознанно, рано или поздно обязательно
задается вопросом, устраивает ли ее этот сценарий. И начинает искать пути
освобождения. Что делать, чтобы обрести
уверенность в своих решениях, научиться жить без чувства вины и страха
осуждения?
Перестаньте обвинять родителей. Во-первых, осуждая, вы не
добьетесь конструктивных результатов, а во-вторых, силы, которые вы тратите,
перебирая в голове провинности родителей, лучше направить на более значимые
цели.
Классифицируйте свои установки. В практическом плане это
означает, что вам нужно провести полную инспекцию своей жизни. Начните с того,
как вы ведете себя в критических ситуациях, и разберитесь, откуда к вам пришло
знание, что так поступать правильно. Постепенно проделайте это буквально с
каждым постулатом и правилом своей жизни.
Уберите лишнее. Теперь, когда вы имеете
представление обо всем многообразии своих стереотипов, разберитесь, как они
действуют – во благо или во вред вам. И если понимаете, что какая-то установка
мешает вам развиваться и двигаться вперед, без колебаний откажитесь от нее.
Точно так же поступайте со всем навязанным, чужим и неприемлемым для вас.
Поначалу будет сложно признать и отстоять собственную свободу, однако чувство
легкости и уверенности, которое посетит вас после первого же успеха,
обязательно придаст вам сил.
Смелость и спокойствие в
принятии самостоятельных решений, возможность распоряжаться жизнью и нести за
это ответственность – это неотъемлемые права каждого человека. Но чтобы
позволить им реализоваться, вы должны приложить усилия. Путь к гармонии с самой
собой непрост, но только он приведет вас к настоящему счастью.