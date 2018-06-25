Что в нашей личности относится непосредственно к нам, а что является установками, которые мы принесли из детства? Нужно ли освобождаться от них? Психологи отвечают на этот вопрос однозначно – если вы хотите вести гармоничную и счастливую жизнь, от всего чужого необходимо избавляться. Особенно в тех случаях, когда родительские заветы ощутимо мешают двигаться вперед.

Что в нашей личности относитсянепосредственно к нам, а что является установками, которые мы принесли издетства? Нужно ли освобождаться от них? Психологи отвечают на этот вопросоднозначно – если вы хотите вести гармоничную и счастливую жизнь, от всего чужогонеобходимо избавляться. Особенно в тех случаях, когда родительские заветыощутимо мешают двигаться вперед.Как все начинаетсяСвязь матери и дочери всегдаочень крепка, именно поэтому материнское влияние на девочек так велико. Ребенокучится решать проблемы и вести себя в сложных ситуациях, впитывая опыт взрослых.Так и выходит, что дочки повторяют судьбы своих мам, хотя на деле они просторуководствуются единственной известной их родителям моделью поведения.Подрастая, дети попадают вновую западню – чтобы быть "хорошей девочкой", нужно во всем соответствоватьматеринским ожиданиям. Но много ли в мире родителей, которые полностьюудовлетворены собой и своей жизнью? В большинстве случаев они имеют огромныйбагаж несбывшихся желаний, которые стремятся, пусть и неосознанно, реализоватьчерез своих детей. С другой стороны, мамы частосами являются жертвами установок и стереотипов, которые они принесли их своегодетства. И не имея возможности разобраться в себе, они слепо насаждают ихдочерям, убеждая, что только такой путь правильный.Так и выходит, что девочкавырастает, выходит замуж, покидает дом, но все еще остается в плену материнскихзапретов и указаний. И каждая попытка сделать что-то, руководствуясьсобственным мнением, воспринимается в ее сознании как непослушание или дажепредательство матери. А поскольку она "запрограммирована" быть хорошейдевочкой, такие поступки всегда вызывают у нее страх, отчаянье и чувство стыда.Ищем свой путьОднажды контраст междусобственными желаниями и родительскими установками становится слишком велик, имолодая женщина буквально чувствует себя марионеткой, неспособной насамостоятельные решения. Если она живет осознанно, рано или поздно обязательнозадается вопросом, устраивает ли ее этот сценарий. И начинает искать путиосвобождения. Что делать, чтобы обрестиуверенность в своих решениях, научиться жить без чувства вины и страхаосуждения?Перестаньте обвинять родителей. Во-первых, осуждая, вы недобьетесь конструктивных результатов, а во-вторых, силы, которые вы тратите,перебирая в голове провинности родителей, лучше направить на более значимыецели.Классифицируйте свои установки. В практическом плане этоозначает, что вам нужно провести полную инспекцию своей жизни. Начните с того,как вы ведете себя в критических ситуациях, и разберитесь, откуда к вам пришлознание, что так поступать правильно. Постепенно проделайте это буквально скаждым постулатом и правилом своей жизни.Уберите лишнее. Теперь, когда вы имеетепредставление обо всем многообразии своих стереотипов, разберитесь, как онидействуют – во благо или во вред вам. И если понимаете, что какая-то установкамешает вам развиваться и двигаться вперед, без колебаний откажитесь от нее.Точно так же поступайте со всем навязанным, чужим и неприемлемым для вас.Поначалу будет сложно признать и отстоять собственную свободу, однако чувстволегкости и уверенности, которое посетит вас после первого же успеха,обязательно придаст вам сил.Смелость и спокойствие впринятии самостоятельных решений, возможность распоряжаться жизнью и нести заэто ответственность – это неотъемлемые права каждого человека. Но чтобыпозволить им реализоваться, вы должны приложить усилия. Путь к гармонии с самойсобой непрост, но только он приведет вас к настоящему счастью.