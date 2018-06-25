В Казани встречались команды группы Н – сборные Польши и Колумбии. Колумбийцы выиграли со счетом 3:0. Поляки потеряли шансы на выход в плей-офф.

В Казани встречались команды группы Н – сборные Польши и Колумбии. Колумбийцы выиграли со счетом 3:0. Поляки потеряли шансы на выход в плей-офф.Начало встречи осталось за поляками. Они чаще и острее атаковали. Южноамериканцы, памятуя о кошмарном дебюте встречи со сборной Японии, постарались максимально обезопасить свои ворота, поэтому играли на отбой. Положение колумбийцев осложнили травмы ведущих игроков. Но если вратарь Давид Оспина , получив помощь, вернулся в игру, то полузащитника Абеля Агилара пришлось заменить на Матеуса Урибе.Но в середине первого тайма игра выровнялась. А затем колумбийцы овладели преимуществом, которое материализовалось в гол Йерри Мины на 40 минуте. Хамес Родригес навесил с линии ворот, а Мина выиграл верховую борьбу у вратаря Войцеха Щенсного. На перерыв команды ушли при счете 1:0.В начале второго тайма Роберт Левандовский выходил один на один с вратарем, но пробил прямо в Оспину. Давиду потом долго оказывали помощь. А потом колумбийцы раскрылись и показали себя во всей красе. Хуан Кинтеро вывел Радамеля Фалькао один на один с Щенсным, и капитан южноамериканцев увеличил счет на 70 минуте. А через пять минут уже Хуан Квадрадо после передачи Хамеса довел преимущество сборной Колумбии до трех мячей.Гжегож Крыховяк мог сократить отставание, но с двух метров пробил в Оспину. Давид в третий раз получил травму, а все замены колумбийцы к тому времени сделали. Пришлось Оспине, превозмогая боль, остаться в воротах. Товарищи же отодвинули игру как можно дальше от его владений.Квадрадо те временем едва не забил четвертый мяч, но его удар пяткой заблокировал Камиль Глик. Роберт Левандовский мощно пробил с 20 метров, прекрасно сыграл травмированный Оспина. А потом он же уверенно сыграл на выходе.Сборная Колумбии выиграла 3:0, и благодаря этой яркой победе набрала три очка. Колумбийцы поспорят с командами Японии и Сенегала за выход в 1/8 финала. Сборная Польши лишилась шансов на выход в плей-офф вне зависимости от исхода встречи с японцами.