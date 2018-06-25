Крупнейший свинокомплекс региона терпит бедствие. Селекционно-генетический центр Мортадель, что в Александровском районе, на грани банкротства. Компания потеряла почти всё поголовье скота, большая часть сотрудников уволены, а на активы предприятия наложены обременения, и оно не в силах погасить многомиллионные долги. Из-за чего это произошло? И есть ли у Мортадель выход из кризиса? Разбирался Никита Королёв.

Александровский район62 гектара земли. 9 свиноферм и убойный завод. Большая часть некогда одного из крупнейших агропромышленных предприятий региона сейчас простаивает. 25 тысяч свиней на "Мортадели" погибли от голода, а часть племенного стада пустили под нож.Никита Королёв, корреспондент 6 канала: Мы в святая святых предприятия. Попасть сюда посторонним практически невозможно. Специально для нас сделали исключение, и то вот в таких защитных костюмах. Это последняя, единственная оставшаяся свиноферма. Здесь порядка 500-от голов.Карантин и меры предосторожности не голословны. На предприятии боятся свиной чумы. Последних, выживших свиноматок и хряков канадской породы берегут на "Мортадели" как зеницу ока.Эльвира Агурбаш, первый вице-президент компании "Мортадель": Эти свиньи - сильнейший генофонд. Я считаю, что в России нет лучших свиней. Наших поросят заказывают за 2-3 тысячи километров отсюда. Мы задавали вопросы нашим покупателям: почему вы едете к нам? Они не скрывают и говорят, что самые живучие, выживаемость просто великолепная.Пока "Мортадель" в силах прокормить только около пятисот свиней. И то почти год они питались низкопробным кормом. И несмотря на это дали потомство. Впрочем, шансов выжить у поросят немного, говорят сотрудники предприятия. Из-за долгов на "Мортадели" полностью отключили газ. Так что обогрев полов на ферме не работает. Поросята греются вот так - друг об друга. И это всё равно их не спасает. Из сотни родившихся в месяц выживают лишь пару десятков.Гуар Оганесян, старший оператор свинофермы:- а какая температура должна быть? И какая сейчас здесь?- Да 26-28 температура. А сейчас у нас 19-20 температура. Для свиноматки, которая рожает это очень холодно. Очень холодно, у них начинается диарея. И всё, они начинают худеть, вес теряют. И худеют они.Проблемы у "Мортаделя" начались в 2017 году. Тогда руководство предприятия рассказало общественности, как федеральные торговые сети своими поборами буквально душат бизнес. В итоге производитель мясопродуктов практически остался без рынка сбыта.Эльвира Агурбаш, первый вице-президент компании "Мортадель": За пять лет наша компания отдала этих поборов, ретро-бонусов торговым сетям на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Государству за этот же промежуток времени наша компания заплатила всего 940 миллионов рублей. После этого мы еще кредитовались в Сбербанке, чтобы дополнительно погасить 50 миллионов рублей. И после этого будут говорить, что у нас экономика не работает на торговые сети.Без сбыта нет и прибыли. В результате - сокращения сотрудников и поголовья скота. Пришлось закрыть и большой убойный завод, площадью 6 квадратных километров. Сейчас всё это современное и новое оборудование, а ему нет ещё и пяти лет, стоит без дела. А ведь вложили в завод миллиард рублей из собственных средств. Только в этом цехе, где свежевали туши, работало два десятка человек.Дмитрий Винокур, сотрудник компании "Мортадель": У каждого человека было свое рабочее место и выполнялась огромная работа. В день забивалось до 800 свиней поголовья. Представляете, сколько мяса уходило на продажу. Это не то слово, конечно, досада. Горе, я бы сказал. Столько людей потеряло работу. Столько людей потеряло хорошее питание.Свыше 70 тонн мяса в день. Столько поставляло предприятие в лучшие годы. Всего работало на нём больше трёхсот человек. Сейчас осталось 25. И большинство - жители соседних деревень и Александрова. Многим из уволенных до сих пор не выплатили компенсации - налоговая арестовывает счета. Предпринимаются попытки обанкротить предприятие. На компанию с 27-летней историей вдруг повесили ярлык злостного неплательщика и крупного должника. При этом, на пятимиллиардные активы приставы наложили обременение. Хотя общая сумма налоговых и других долгов около четверти миллиона рублей. И предприятие готово распродать часть своего имущества, чтобы погасить сразу все долги. Но ему не дают это сделать.Эльвира Агурбаш, первый вице-президент компании "Мортадель": Вы отделите вот этот актив, который мы можем продать. И у вас будет достаточно в залоге другого обременения. Вы делаете всё, чтобы у нас не было возможности закрыть долги и нас обанкротить и можно было за бесценок продать. Мы за бесценок не продадимся. И всё, что не в залоге я просто разрушу тогда и пусть остается эта земля никому не нужной. И пусть посмотрит вся страна, как защищают у нас участников развития агропромышленного комплекса России.Эльвира Агурбаш рассказывает, что обращалась к налоговикам с просьбой предоставить отсрочку по платежу. Каждый квартал предприятие должно платить за своё имущество по 8 миллионов рублей! При этом больше 90% свинокомплекса, как мы сами убедились, простаивает. Однако ФНС аргументы руководства "Мортаделя" не услышала. Претензии у компании и к Белому дому. Два года свинокомлекс пытался добиться субсидированного кредита, чтобы спасти предприятие. Однако его не дали. Чиновники якобы сослались на то, что господдержка бизнеса с долгами по налогам невозможна.Эльвира Агурбаш, первый вице-президент компании "Мортадель": Ни губернаторы, ни главы районов вообще не имеют никаких функций, никаких полномочий. Они могут только отчитываться за успехи бизнеса в районе и говорить, что вот мы это все сделали. А когда у бизнеса хуже стали времена, они говорят, что это к нам не имеет никакого отношения. А зачем вы вообще нужны? О каких успехах вы говорите?Соответствующие запросы по этой теме мы направили в Белый дом и ФНС. Пока ответов не было. Между тем, Эльвире Агурбаш пообещали организовать встречу с губернатором. Однако, когда это произойдёт неизвестно. Примечательно, что Агурбаш о кризисе на производстве говорила ещё в прошлом году в эфире Первого канала. Но тогда её никто из властьимущих не услышал, нет отклика и сейчас. Если так пойдёт и дальше, то руководитель предприятия готова пойти на самые крайние меры.Эльвира Агурбаш, первый вице-президент компании "Мортадель": Ну, мне я не знаю ещё. Мне только, наверное, на Красную площадь выйти только. Надеть на себя вывеску и обратиться, чтобы меня услышали. Я вот не знаю, если я и трое моих детей встанут - это будет вообще уже считается митинг или нет?