Река Каменка загрязнена фекалиями. Тревожный сигнал подтвердила недавняя проверка Роспортебнадзора. Напомним, об экологической катастрофе сообщили жители Суздаля. На поверхности реки плавали отходы жизнедеятельности, туалетная бумага и другой мусор.

Река Каменка загрязнена фекалиями. Тревожный сигнал подтвердила недавняя проверка Роспортебнадзора. Напомним, об экологической катастрофе сообщили жители Суздаля. На поверхности реки плавали отходы жизнедеятельности, туалетная бумага и другой мусор. Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы воды в 6 точках, в том числе на городском пляже, в районе плотины Турцентр, у жилого комплекса Жемчужина и у Васильевского монастыря. Половина проб выявила загрязнение воды, количество вредных бактерий превысило нормы в десятки раз. Местные жители предполагают, что реку может загрязнять одна из городских гостиниц.Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора: Управление Роспотребнадзора держит на контроле состояние реки Каменка. При получении окончательных результатов лабораторных исследований, с экспертным заключением, они будут направлены в органы местного самоуправления и другие компетентные органы для того, чтобы установить источник загрязнения и дальше принять меры по устранению нарушения санитарных правил по охране поверхностных вод.