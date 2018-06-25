Глава Счётной палаты, председатель Совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) должна была оценить качество образования в Московской высшей школе социальных и экономических наук (она же в просторечье – Шанинка, по имени своего основателя и первого ректора Теодора Шанина), которую лишили аккредитации, а не соответствие каких-то бумаг.

Глава Счётной палаты, председатель Совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) должна была оценить качество образования в Московской высшей школе социальных и экономических наук (она же в просторечье – Шанинка, по имени своего основателя и первого ректора Теодора Шанина), которую лишили аккредитации, а не соответствие "каких-то бумаг".Об этом Кудрин заявил "Интерфаксу", подчеркнув, что считает качество образования в данном вузе одним из лучших в стране и не понимает в связи с этим претензий Рособрнадзора к "Шанинке".21 июня ведомство отозвало аккредитацию у МВШСЭН, московского негосударственного вуза, известного, в том числе, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом. В "Шанинке" выпускникам выдают два диплома — российский и британский.По мнению экспертов, обучение в вузе по ряду дисциплин бакалавриата и магистратуры не соответствовало стандартам качества. В их числе "экономика и управление", "искусствознание", "искусство и гуманитарные науки", "история и археология", "история", "психология", "юриспруденция", "политология", "социология".Преподаватели Московской высшей школе социальных и экономических наук выступили против отзыва аккредитации. В федеральной службе по надзору в сфере образования и науки проинформировали общественность о том, что высшее учебное заведение может попробовать пройти аккредитацию только через год.